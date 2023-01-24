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Antonio Banderas’tan şaşırtan itiraf: “Kalp krizi başıma gelen iyi şeylerden biriydi”

2017'de geçirdiği kalp kriziyle hayranlarını korkutan Antonio Banderas'tan şaşırtan bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, kalp krizinin hayatında başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
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Antonio Banderas’tan şaşırtan itiraf: “Kalp krizi başıma gelen iyi şeylerden biriydi”

Antonio Banderas, son zamanlarda Shrek’te seyirci karşısına çıkan Çizmeli Kedi’nin ayrı bir animasyonunda yer alıyor. Çizmeli Kedi: Son Dilek’te seslendirme yapan İspanyol oyuncu, film üzerine verdiği bir röportajda sağlık sorunuyla ilgili de konuştu.

Banderas, 2017’de yaşadığı kalp krizinin, kendisine hayatına daha iyi bir bakış açısı kazandırması adına yardımcı olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, kalp krizinin hayatında başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

Banderas, Çizmeli Kedi’yi seslendiriyor.

Filmde Çizmeli Kedi, macera tutkusunun bedelini öder ve dokuz canından sekizini yaktığını keşfeder. Bunun üzerine de efsanevi son dileği bularak onları geri getirmek için destansı bir yolculuğa çıkar.

Banderas da yaşadığı sağlık sorunu ile seslendirdiği karakteri ilişkilendiriyor ve şunları söylüyor: “Altı yıl önce kalp krizi geçirdim. Muhtemelen hayatımda başıma gelen en iyi şeylerden biriydi. Bir gözlük takmak ve neyin önemli olduğunu görmek gibiydi. İspanya’ya döndüm ve profesyonel hayatıma farklı bir açıdan bakmaya başladım. Bu yüzden ona kişisel bir şekilde bağlandım. Bence güzel bir mesaj veriyor.”

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