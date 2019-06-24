Antrenman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre antrenman mı antreman mı?

Antrenman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre antrenman mı antreman mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'antrenman'dır. Antrenman mı antreman mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘antrenman’dır.

ANTRENMAN NE DEMEK: Herhangi bir konuda yapılan hazırlık anlamına gelir.

ANTREMAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “antreman mı, antrenman mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı antrenman şeklinde olmalıdır.

antreman (Yanlış kullanım)

antrenman (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Antrenmanda sakatlanan Emre yeşil sahalara uzun süre dönemeyecek”