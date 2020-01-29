ANVART Tiyatro Topluluğu yola çıktı
ANVART Tiyatro genç oyunculara yeni bir kapı açmanın yanı sıra izleyicileri yeni metinlerle buluşturmayı da amaçlıyor. İstanbul'da kurulan topluluk, ismini Latince “Söz değil, hareket” anlamına gelen “Acta non verba” sözünden alıyor.
ANVART, Mart ayında Canberk Gültekin'in yazıp yönettiği “Yedekler” isimli oyunla perdeyi açmaya hazırlanıyor. Proje koordinatörlüğünü Can Güneş'in üstlendiği “Yedekler”in oyuncu kadrosunda Deniz Keresteci, Soner Cuger, Canberk Gültekin, Kazım Karakadıoğlu yer alıyor.