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ANVART Tiyatro Topluluğu yola çıktı
ANVART Tiyatro Topluluğu yola çıktı
Can Güneş ve Canberk Gültekin'in bir araya gelerek kurduğu ANVART isimli tiyatro topluluğunun yolculuğu başladı.
Kültür Sanat 29 Ocak 2020 - 11:57

ANVART Tiyatro genç oyunculara yeni bir kapı açmanın yanı sıra izleyicileri yeni metinlerle buluşturmayı da amaçlıyor. İstanbul'da kurulan topluluk, ismini Latince “Söz değil, hareket” anlamına gelen “Acta non verba” sözünden alıyor.

ANVART, Mart ayında Canberk Gültekin'in yazıp yönettiği “Yedekler” isimli oyunla perdeyi açmaya hazırlanıyor. Proje koordinatörlüğünü Can Güneş'in üstlendiği “Yedekler”in oyuncu kadrosunda Deniz Keresteci, Soner Cuger, Canberk Gültekin, Kazım Karakadıoğlu yer alıyor.

Can Güneş (solda) ve Canberk Gültekin

Son güncelleme: 12:11 - 29.01.2020
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