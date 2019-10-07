Apar topar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘apartopar’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Apar topar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘apartopar’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'apar topar'dır. Apartopar mı, apar topar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘apar topar’dır.

APAR TOPAR NE DEMEK: Telaş ve acele ile anlamındadır.

APAR TOPAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin apartopar mı, apar topar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı apar topar şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

apartopar (Yanlış kullanım)

apar topar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gece ağrıları artınca apar topar hastaneye kaldırdılar.”