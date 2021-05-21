Apartman sergisi kapılarını yeniden açtı

İstanbul'un kültür ve sanat hayatına alternatif bir sistem önerisinde bulunan, ayrıştırılmış çağdaş sanat ortamını birleştirmeyi amaçlayan “Apartman” sergisi, tam kapanma sürecinin ardından kapılarını yeniden Kadıköy Yeldeğirmeni, Apartman No.52'de açtı.

Adını Türkçe'de ayırmak, parçalara, hisselere bölmek anlamına gelen ‘appartire' kelimesinden alan sergide, farklı teknik ve materyallerle üretim yapan 23 sanatçının yakın dönem eserleri yer alıyor. Sanatçı, sanatsever, kent meraklısı gibi şehir kahramanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen “Apartman” sergisi, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.