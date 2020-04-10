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Aperitif nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aperitif mi, aparetif mi, aperitif mi?
Aperitif nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aperitif mi, aparetif mi, aperitif mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘aperetif’tir. Aperitif mi, aparetif mi, aperitif mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Nisan 2020 - 11:31

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘aperetif'tir.

APERİTİF NE DEMEK:

1- Ön içki.

2- Yemek öncesinde yenen çerez vb. yiyecek.

APERİTİF NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin aperitif mi, aparetif mi, aperitif mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı aperitif şeklinde olmalıdır.

aparatif (Yanlış kullanım)
aperatif (Yanlış kullanım)
aperitif (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yemek öncesi aperitif bir şeyler almak ister misiniz?”

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Son güncelleme: 11:32 - 10.04.2020
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