Apolas Lermi’nin bir konseri daha iptal edildi

Sanatçı Apolas Lermi, Sakarya Akyazı’da yapılacak konserinin iptal edildiğini açıkladı.

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Sanatçı Apolas Lermi, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bir konserinin daha iptal edildiğini vurgulayan Lermi, şu ifadeleri kullandı;

“SİZİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

*Bir konser iptali daha! 31 Temmuz'da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası'ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir.

*Konserlerimi iptal ederek Türkiye'nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler.

*Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da, bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.

*Siz radyoyu kapattınız diye hiç bir şarkı yarım kalmaz. Yeni şarkılar yakında.