Apolas Lermi’nin konseri valilik tarafından iptal edildi

Sanatçı Apolas Lermi, Giresun'da yapılması planlanan konserinin valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

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Sanatçı Apolas Lermi, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bir konserinin daha iptal edildiğini vurgulayan Lermi, şu ifadeleri kullandı;

“ARTIK KOMİK GELİYOR”

*Yeni iptalin adresi Giresun Güce. Artık komik geliyor. 17 Temmuz ‘da (Yarın) yapılması planlanan Ağaçbaşı Otçu Şenliği konserimiz de, valilik tarafından iptal edilmiştir. Bu iptale karşı direnen Güce Belediyesi'ne ve emekçilerine çok teşekkür ederim.

*İyi yönetici, iyi gazeteci ve iyi dost, kritik zamanlarda yaptıklarıyla iyidir. Sessiz ve duyarsız kalarak bu yaşananlara ortak olan kötüleri görüyoruz. Ve bu karanlık dönemde bir şekilde bizimle dayanışma içinde olmaya çalışan herkese teşekkürler. Sizlerin de farkındayız.

*Umarım ileride üstlendiğimiz kültür-sanat perspektifinin Türkiye için önemini kavrayıp, benden daha fazla yararlanabilecek kurumlarımız ve yöneticilerimiz olur. Umarım halkımızla aramıza giren iradesiz ve kukla yöneticilerden en kısa zamanda kurtulup güzel günlerde buluşuruz…

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