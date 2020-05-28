Apple, Killers of the Flower Moon’un haklarını aldı

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre, usta yönetmen Martin Scorsese, yeni filmi Killers of the Flower Moon için Apple ve Netflix ile görüşme yapmıştı.

200 milyon dolar bütçesi olan film için Apple, finansman destek verme kararı aldı. Filmin haklarını alan Apple, projenin tüm yaratıcı sürecinde söz sahibi olacak. Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olacağı Killers of the Flower Moon, Apple yapımı olarak izleyicilerle buluşacak.

Oscar ödüllü Eric Roth’un senaryosunu yazdığı Killers of the Flower Moon, 1920’lerde Oklohama’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli kabilesini ve o dönem hâlâ iptidai hâlinde olan FBI’ın bu dava için sürdürdüğü soruşturmayı konu ediniyor. Martin Scorsese’nin yöneteceği filmin başrolünde sinemacıyla birçok kez birlikte çalışan Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro yer alacak.

BÜYÜK YAPIMLARA GÖZ DİKTİ

Apple, geçtiğimiz günlerde Tom Hanks’li Greyhound’un haklarını yaklaşık 70 milyon dolara alarak büyük isimlerin filmlerine gözünü diktiğini iyice belli etmişti.