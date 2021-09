Apple Studios George Clooney ve Brad Pitt’in filmi için kesenin ağzını açtı

Apple Studios, Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerini paylaşacağı, Jon Watts'ın yönetmenliğini yapacağı ve henüz isimi açıklanmayan gerilim filmini satın aldı.

Pitt ve Clooney daha önce gişe rekorları kıran Ocean’s Eleven’da birlikte rol aldı. Watts ise en son, merakla beklenen Spider-Man: No Way Home da dahil olmak üzere Tom Holland’ın başrolde olduğu üçlemeyi yönetti. Henüz isimsiz olan ve Hollywood’un bu üç ünlü ismini bir araya getiren yapımın hangi platformda gösterileceği de belli oldu.

Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix ve Amazon’un satın almak için kıyasıya mücadele ettiği yapım, Apple Studios’a geçti.

Apple’ın önde gelen isimleri Zack Van Amburg ve Jamie Erlicht için film, listelerine eklenecek en önemli yapımlardan biriydi. Apple Studios Amburg ve Erlicht sayesinde yapımcılığını ve başrolünü Will Smith’in üstlendiği Emancipation’ı; Martin Scorsese’nin yönettiği, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun paylaştığı Killers of the Flower Moon’ı; Will Ferrell, Ryan Reynolds ve Octavia Spencer’ın rol aldığı Charles Dickens’ın klasik tatil hikayesinin müzikal bir yorumu olan Spirited’ı ve başrollerini Ewan McGregor ile Ethan Hawke’ın paylaştığı uzun metrajlı film olan Raymond and Ray’i almıştı.

Tüm bunlar, Apple TV+ dizisi Ted Lasso’nun En İyi Komedi de dahil olmak üzere yedi Emmy kazanmasının ardından geldi.

