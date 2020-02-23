‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ kapılarını açtı

Fotoğrafçılığın kutup yıldızı Ara Güler'in eserlerinden oluşan 'Ara Güler Merhaba İzmir!' sergisi kapılarını açtı. Sergide Ara Güler'in İzmir'de çektiği fotoğrafların yanı sıra yazarlar serisi ve en ünlü fotoğrafları da yer alıyor.

Arkas Sanat Merkezi'nde Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi iş birliğinde düzenlenen, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi dün kapılarını açtı.

Ara Güler'in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergide, ayrıca sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları ile Türkiye ve dünyadan kültür sanat dünyasının önemli isimlerine ait portreleri de yer aldı. Ara Güler’in kişisel arşivinden kameraları ve eşyaları da ziyaretçilerle buluşturuldu.

Serginin direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç üstlendi. Sergide toplam 711 eser yer aldı. Bu fotoğraflara, Ara Güler'in dünya kamuoyuna tanıttığı Afrodisyas Antik kenti, Nemrut ve Nuh'un Gemisi ile ilgili fotoğrafları eşlik ediyor.



İZMİR FOTOĞRAFLARI İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ara Güler'in gözünden 1950-60-70-80'li yıllara ait bugüne kadar sergilenmemiş İzmir fotoğraflarının yer aldığı sergide, Efes başta olmak üzere İzmir Agora'sı, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içerisindeki değişimini gösteren orijinal siyah beyaz karanlık oda fotoğraflar da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Ara Güler'in 1975 yılında Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan ‘Kahraman'ın Sonu' isimli 17 dakikalık belgeseli ve belgeseli çektiği kamerası da sergide görülüyor.

Serginin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Benim çok sevdiğim, şahsen tanıma fırsatım olan ve sanatına hayran olduğum rahmetli Ara Güler'in eserlerini İzmir'le buluşturuyoruz. Fotoğraflar kent hafızalarıdır, bir şehrin gelişimini, değişimini gerçek manada gözler önüne sermek, net bir şekilde görmek ve geleceğe taşımak için önemli belgelerdir. Ara Güler'in de söylediği gibi bellektir, yarınlara belgedir. Bu sergi ile özellikle İzmir'in değişimini de göreceğiz. Türkiye'de yetişen böyle önemli bir değerin sergisini Arkas Sanat Merkezi'nde yapmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



SERGİ ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞECEK

Sergi süresince Arkas Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO Edebiyat Ofisi ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü iş birliğiyle Ara Güler'in fotoğrafçılığı, fotoğraf sanatı ve eserleri üzerine söyleşiler ve çocuk etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Sergi, 26 Temmuz’a kadar pazartesi hariç, salı-pazar 10.00 – 18.00, perşembe günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilecek.