Ara Güler sergisi için yarın son gün

Ünlü sanatçı Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” 5 gün önce sanatseverlere kapısını açtı. Ünlü fotoğraf sanatçısının ölümsüzleştirdiği fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sunulan sergi İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandı. Ünlü sanatçıların, politikacıların portreleri, dini mekânlar, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar ile Güler’in aile, çocukluk ve gençlik fotoğraflarının yanı sıra, dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğraflarına yer verilen sergiyi 6 gün içerisinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Sergiye özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



YARIN SON GÜN

Dünyaca tanınan yüzlerce ismin fotoğraflarını çeken ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, Ara Güler'in eserlerinin dijital sergisi bugün ve yarın da devam edecek. İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antolojisi”nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan Ara Güler’in eserlerini görmek isteyenler bugün ve yarın 22.00'ye kadar ücretsiz olarak sergiyi gezebilecek.