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Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Aynı Rüyanın İçinde’ buluştu
Ara Güler ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Aynı Rüyanın İçinde’ buluştu
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Aynı Rüyanın İçinde” Eylül ayı itibarıyla sanatseverlerle buluşuyor.
Kültür Sanat 5 Eylül 2020 - 15:57

Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler'i İstanbul'un hikayesinde bir araya getiriyor.


Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik edecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler'in, kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış nostalji tutkunu bu iki flânörün, İstanbul rüyası, gelecekte onları okuyan ve izleyenlerin belleğinde, değişenin değişmeyenle birlikteliği olarak devam edecek.


Sergi, 28 Şubat 2021'e kadar ziyaret edilebilecek.

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