Ara Güler, vefatının ikinci yılında anıldı

Fotoğraf sanatının ustası Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Ara Güler'in çektiği vapur resmiyle fotoğraf çektirenlere, fotoğrafları da basılıp hediye edildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i vefatının 2. yıl dönümünde anmak için Galatasaray Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İstiklal Caddesi’nde Galatasaray Meydanı’na stant kuruldu. Standın üzerinde Ara Güler’in İstanbul’un nostaljik vapuru çektiği büyük bir fotoğraf kullanıldı.

İsteyen vatandaşların fotoğrafları ücretsiz bir şekilde çekilip basımın ardından hediye edildi. Ara Güler için yapılan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Standa gelen vatandaşlardan Ziya Demir, “Ara Güler benim takip ettiğim bir fotoğrafçıydı. Çok mutlu olduk. Bir tane de hatıra fotoğrafı çektirdik” dedi.

Ara Güler’in fotoğraflarını beğendiğini belirten Ender Öz de “Güzel bir etkinlik. Ara Güler’i anıyoruz” diye konuştu. (İHA)

