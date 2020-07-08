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Ara Güler’in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı
Ara Güler’in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı
İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi'nde, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, yeniden ziyarete açıldı. Randevu alarak sanat merkezine gelen sanat severler, sergideki Ara Güler'in fotoğrafları, yazıları ve kişisel eşyalarından oluşan 700'ün üzerindeki eseri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gezebiliyor. Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, Güler'in 1950-1980 yılları arasında daha önce sergilenmemiş olan İzmir fotoğrafları oldu.
Kültür Sanat 8 Temmuz 2020 - 10:38

Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nce (AGAVAM) Ara Güler Müzesi’nin iş birliğiyle düzenlenen, ‘Ara Güler, Merhaba İzmir!’ sergisi, corona virüsü nedeniyle bir süre ziyarete kapandı. Bu süreçte sergiyi gezmek isteyenler eserleri, sanat merkezinin sitesindeki 3D turla görebildi. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle, Ara Güler’in 700’ün üzerinde fotoğraf, yazı ve kişisel eşyasının bulunduğu sergi, 1 Temmuz’da sanat severlerin ziyaretine yeniden açıldı. Randevu alınıp, aynı anda en fazla 4 kişinin, 30 dakika süreyle gezebildiği sergiye, ateş ölçümü yapılmadan ve maske takılmadan girilemiyor.

FOTO:DHA

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