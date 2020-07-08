Ara Güler’in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı

İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi'nde, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, yeniden ziyarete açıldı. Randevu alarak sanat merkezine gelen sanat severler, sergideki Ara Güler'in fotoğrafları, yazıları ve kişisel eşyalarından oluşan 700'ün üzerindeki eseri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gezebiliyor. Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, Güler'in 1950-1980 yılları arasında daha önce sergilenmemiş olan İzmir fotoğrafları oldu.