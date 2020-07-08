Ara Güler’in eşsiz İzmir fotoğrafları yeniden ziyarete açıldı
Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nce (AGAVAM) Ara Güler Müzesi’nin iş birliğiyle düzenlenen, ‘Ara Güler, Merhaba İzmir!’ sergisi, corona virüsü nedeniyle bir süre ziyarete kapandı. Bu süreçte sergiyi gezmek isteyenler eserleri, sanat merkezinin sitesindeki 3D turla görebildi. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle, Ara Güler’in 700’ün üzerinde fotoğraf, yazı ve kişisel eşyasının bulunduğu sergi, 1 Temmuz’da sanat severlerin ziyaretine yeniden açıldı. Randevu alınıp, aynı anda en fazla 4 kişinin, 30 dakika süreyle gezebildiği sergiye, ateş ölçümü yapılmadan ve maske takılmadan girilemiyor.