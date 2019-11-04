Ara sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘arasıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Ara sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘arasıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'ara sıra'dır. Ara sıra mı, arasıra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ara sıra’dır.

ARA SIRA NE DEMEK: Seyrek olarak, arada bir, arada sırada, bazen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman zaman, anbean, gâh, gâhi, kâh anlamındadır.

ARA SIRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ara sıra mı, arasıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ara sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

arasıra (Yanlış kullanım)

ara sıra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ara sıra anneme uğrar eski günleri yad ederlerdi.”