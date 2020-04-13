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Arabesk nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre arabesk mi, arabeks mi?
Arabesk nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre arabesk mi, arabeks mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘arabesk’tir. Arabesk mi, arabeks mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Nisan 2020 - 11:33

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘arabesk'tir.

ARABESK NE DEMEK:

1- Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü.

2- Girişik bezeme.

ARABESK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin arabesk mi, arabeks mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı arabesk şeklinde olmalıdır.

arabeks (Yanlış kullanım)
arabesk (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arabesk müzik dinlediğim bir tür değildir.”

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Son güncelleme: 11:34 - 13.04.2020
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