Arabeskin sevilen ismi Fikret Sebas hayata gözlerini yumdu!

Çok sayıda arabesk şarkıda imzası olan söz yazarı, besteci ve arabesk şarkıcısı Fikret Sebas’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Onur Akay, ”Merhum Azer Bülbül’ün yorumladığı ‘Zoruna mı Gitti’ isimli şarkı başta olmak üzere, çok sayıda dillerden düşmeyen şarkının söz yazarı ve bestecisi olan ünlü arabesk şarkıcısı Fikret Sebas’ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” açıklamasını yaptı.

‘ZORUNA MI GİTTİ’ İSİMLİ ŞARKISI EN SEVİLENLER ARASINDAYDI

Fikret Sebas’ın söz ve müziği kendisine ait şarkıları, ünlü sanatçılar tarafından yorumlandı. Yaptığı albüm, sahne ve televizyon programları ile sevenlerine ulaşan Fikret Sebas’ın, ‘Zoruna mı Gitti’ isimli şarkısı arabesk müziğin en sevilenleri arasında yer aldı.

