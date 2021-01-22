1998 yılından bu yana sinemada kadın emeğini görünür kılmaya çalışan, Türkiye'deki ilk kadın filmleri festivali olarak her yıl dünya çapındaki yönetmenlerle oyuncuları ağırlayan, bu alanda çalışan kadınlar arasında bir iletişim ağı kuran ve filmlerinin görünürlüğünü sağlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, geride bıraktığımız zor yıla inat umut ve yeniliklerle çalışmalarına başladı.

27 MAYIS'TA BAŞLIYOR

27 Mayıs–3 Haziran tarihleri arasında 24'üncü kez düzenlenecek festivalin direktörlüğü; daha önce 9 yıl İstanbul Film Festivali'nin, 2018'den bu yana da Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin direktörlüğünü yapan Azize Tan'a emanet. Tan bu göreve gelişiyle ilgili olarak “2020 pek çok kişinin bir an önce bitmesini ve unutmayı istediği bir yıl oldu. Pandemi nedeniyle alınan önlemleri yakından takip etmekle birlikte bu yıl en büyük hedefimiz festivali fiziksel olarak gerçekleştirmek. Online gösterimler için her türlü altyapı çalışmasını yaparken, festivali sinema salonlarında gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Ayrıca festival boyunca Ankara'nın çeşitli mahallelerinde ücretsiz açık hava gösterimleri de düzenlenecek” diye konuştu.

İLHAM KAYNAĞI OLABİLİR

2020 yılında ortaya çıkan olağanüstü koşullarda Türkiye'de çevrimiçi düzenlenen ilk festivali gerçekleştiren Uçan Süpürge Vakfı'nın teması; “Evde Kaldık” idi. Bu yılki tema ise “Araftan Çıkmak”. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali “Artık bu araftan çıkma zamanı” diyor ve ekliyor: “Değişim ancak biz yaparsak olur, dolayısıyla bu araf halinden çıkmanın yolu dayanışmaktan, çalışmaktan ve en önemlisi her daim doğru bildiklerimizi yapmaya devam etmekten geçiyor. Kadın mücadelesinin şimdiye kadar harcadığı çaba ve elde ettiği kazanımlar bu konuda hepimize ilham olabilir.”

SON BAŞVURU 26 ŞUBAT

Festivalde kısa, uzun, orta metraj kurmaca, deneysel ya da belgesel filmlerinin gösterilmesini isteyen Türkiye'den kadın sinemacılar 26 Şubat'a kadar başvuru yapabilir. Başvuru için detaylı bilgi, ucansupurge.org.tr adresinde.