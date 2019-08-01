Aras Bulut İynemli, Çukur’dan çıktı çobanlığa başladı

“PSİKOLOG DESTEĞİ ALDIM”

Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, filmde ‘Memo' isimli zihinsel engelli bir babayı canlandırdı. Teklif geldiğinde senaryodan etkilendiğini belirten Aras Bulut İynemli, “Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Çok yoğun bir tempo geçiriyoruz. ‘Çukur' sonrası teklif gelince ‘Ne dinlenmesi bu hikâyede olmam gerekiyor' dedim. Bunda Mehmet hocanın da etkisi var.” dedi. Rolü için psikolog desteği aldığını belirten İynemli, “Psikologlarla görüştüm. Oyuncu koçlarıyla çalıştım. Yönetmenimizle her gün neredeyse prova yaptık. Rol için 7-8 kilo verdim. Çoban bir babayı canlandırdığım için nasılsa çoban yanık tenli olur ve saçlarını kısa keser. Benimde askere gideceğim döneme denk geldiği için çok uyumlu oldu.” diye konuştu.

Meslek hayatında ikinci kez babalık rolünü canlandırdığını ifade eden İynemli, “Sizin babalık isteğiniz var mı?” sorusuna “Allah nasip ederse. Zamanla neden olmasın. İnşallah” şeklinde yanıt verdi. Kısa bir süre önce askerlik görevini tamamlayan genç oyuncu, “Komutanlar size torpil geçti mi?” şeklindeki soruya, “Askerlik güzeldi. Askeri terimleri çok öğrendim. Bizim bölük ve komutanımız ayrımcılığa müsaade etmiyordu, İyi ki de etmiyordu. Ben elimde gelen her şeyi yapmaya çalıştım” diye yanıt verdi.

“DÜĞÜN STRESİNE GİRDİM”

Filmde Öğretmen Mine'yi canlandıran Deniz Baysal, “Rol aldığınız filmlerde gişe kaygısı yaşıyor musunuz?” sorusuna “Filmde yaşamıyorum. İyi iş yapalım, herkes konuşsun istiyorum. Gişeyi düşünmüyorum.” şeklinde yanıt verdi. Hayatında kariyer planlaması yapmadığını açıklayan Deniz Baysal “Gönlüm nereye gitmek isterse saldım kendimi. Senaryoları okurken daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Her şey istediğim gibi gidiyor. Pişman değilim” dedi.

Müzisyen Barış Yurtçu ile 6 Eylül'de evlenecek olan Baysal, “Hazırlıklar başladı. Kendimi rahat bir insan sanırdım ama iyice gelin stresini girdim” dedi. Düğünde Sagaza imzalı gelinlik giyeceğini belirten Baysal, “Arkadaşıma uydum, geri sayım uygulaması indirdim. Daha çok strese girdim. Buradan uyarıyorum sakin böyle şeyler yapmayın” diye konuştu.

Filmin oyuncularından Celile Toyon rol aldığı yapımla ilgili olarak; “Bugüne kadar benim için senaryo hep önemli oldu. Kendi dünya görüşüme uygun senaryolarda hep oynadım. Yüzümü kızartacak bir projede olmadım. Tek övündüğüm yanım odur.

Kendi halinde mütevazı bir emekçiyim. Bence çok titiz, emek verilmiş, çok uğraşılmış bir iş oldu. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Oyuncu arkadaşların hepsi çok değerli. Ben güzele güzel demem güzel faydalı olmalı” şeklinde konuştu.

“BU SENENİN EN İYİ FİLMİ”

İlker Aksum, film için iddialı konuştu. Bu senenin en iyi filmlerinden birini çektiklerini belirten Aksum, “En çok konuşulan film olacak. Gerisi boş. Bu kadro ve yönetim çok iyi bir iş çıkardığımıza eminim. Bizim üstümüzde bir iş olur mu zannetmiyorum. Son üç günümüz” dedi.

7 yaşındaki kız ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu alan filmde Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler yer alıyor.