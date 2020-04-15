Aras Bulut İynemli’den Neymar’a teşekkür

PSG’nin yıldızı Neymar, Aras Bulut İynemli’nin Memo karakterini canlandırdığı ve 2019’un en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini Netflix’te izlemiş, Instagram’dan da filmden çok etkilendiğini ve ağladığını belirtmişti.

Ünlü yıldız, filmle ilgili “Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım” yorumunu yapmıştı.

7. Koğuştaki Mucize’nin başrolü Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza Instagram üzerinden teşekkür etti. aracılığıyla teşekkür geldi. Neymar’ın paylaşımını kendi hesabından paylaşan İynemli, “Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta” dedi.



