Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aras Bulut İynemli’den Neymar’a teşekkür
Aras Bulut İynemli’den Neymar’a teşekkür
Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip sosyal medyadan paylaşan PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu Neymar'a teşekkür etti.
Kültür Sanat 15 Nisan 2020 - 13:20

PSG’nin yıldızı Neymar, Aras Bulut İynemli’nin Memo karakterini canlandırdığı ve 2019’un en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmini Netflix’te izlemiş, Instagram’dan da filmden çok etkilendiğini ve ağladığını belirtmişti.

Ünlü yıldız, filmle ilgili “Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım” yorumunu yapmıştı.

7. Koğuştaki Mucize’nin başrolü Aras Bulut İynemli, Brezilyalı yıldıza Instagram üzerinden teşekkür etti. aracılığıyla teşekkür geldi. Neymar’ın paylaşımını kendi hesabından paylaşan İynemli, “Teşekkürler, umut her zaman sevgi ve sağlıkta” dedi.


İLGİLİ HABERNeymar, Aras Bulut İynemli'nin filmini sosyal medyada alkışlarla paylaştı

Etiketler