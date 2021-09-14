Araştırmacılar, başarının formülünü buldular

Araştırmacılar Van Gogh, Jackson Pollock, Peter Jackson ve John Fenn gibi büyük sanatçıların, film yönetmenlerinin ve bilim insanlarının kariyerlerini mercek altına aldılar. Araştırmacılar, farklı alanlardaki başarıya ulaşmış isimlerin ortak bir özelliğini bulup başarının formülünü paylaştılar.

Sozcu.com.tr

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Amerika’daki araştırmacılar; 2.128 sanatçı, 3.447 yönetmen ve 20.040 bilim insanının ürettiği eserleri analiz etmek için yapay zekâ kullandı. Ve farklı alanlarda dünya çapında başarıya ulaşmış kişilerin tek bir stil veya konuya yoğun bir şekilde odaklanmadan önce geniş çapta denemeler yaptıklarını öne sürdüler.

Araştırmacılar, kendi alanlarında ne kadar büyük bir etkiye sahip olduklarını değerlendirmek için 800 bin sanat eserinin müzayede fiyatlarına, 79 bin filmin çevrimiçi derecelendirmesine ve binlerce bilimsel makalenin atıf sayısına baktılar.

FARKLI TARZLARI DENEDİLER

Yapay zekâ (AI) kullanarak, başarının sihirli formülünü belirlemek için binlerce sanatçı, film yönetmeni ve bilim insanı ile ilgili verileri çıkardılar. Araştırmaya göre, geniş çapta denemeler sonuçsuz kalabileceği gibi aynı zamanda kişinin yeni, potansiyel olarak çığır açan fikirlere rastlama şansını artırabilir.

Nature Communications’da yayınlanan araştırma, Yüzüklerin Efendisi filmlerini yöneten Jackson’ın, JRR Tolkein’in romanlarını uyarlamadan önce yeni ve çeşitli film türlerini keşfetmeye kendini kaptırdığını ortaya koydu.

Amerikalı kimyager Fenn’in, 2002’de kendisine Nobel ödülü kazandıran elektrosprey iyonizasyonuna odaklanmadan önce çok sayıda konu üzerinde çalıştığını belirtti.

20. yüzyıl Amerikalı soyut sanatçısı Jackson Pollock’ın ünlü tekniğini geliştirmeden önce insan, hayvan ve doğa üzerine tablolarla uğraştığını gösterdiler.

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