Aratos’un mezarı gün yüzüne çıkarılacak

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın dile getirdiği, astronomi biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un Mezitli'de bulunan mezarı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

“GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Bakanlığın açıklamasında Aratos’un, Soli Pompeipolis Antik Kenti’nde bulunan mezarının, kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, “Bakanlığımız bu kültürel mirasın kazı ve yüzey araştırmalarıyla ortaya çıkarılması, restorasyonunun yapılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Soli-Pompeipolis’te de gerekli çalışmaları yapmaktadır ve yapacaktır” ifadelerine yer verildi.

“AÇIKLAMA BİZİ SON DERECE MUTLU ETMİŞTİR”

Konu hakkında açıklamada bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Daha önce birçok farklı platformda bu konudaki düşüncelerini dile getirdiğini kaydeden Tarhan, “Yaptığımız tüm açıklama ve girişimlere rağmen maalesef anıt mezar ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde konunun önem ve aciliyetini Mersin Valimiz Ali İhsan Su ve milletvekilimiz Lütfi Elvan'a da bizzat aktarmıştım. Kendileri de konuyla yakından ilgileneceklerini ifade etmişlerdi. Bu görüşmelerin ardından Bakanlığımızın açıklaması çok önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama bizi son derece mutlu etmiştir. Bu açıklamayı iyi niyet belirtisi olarak algılıyor, en kısa sürede somut çalışmalar başlatılmasını umut ediyoruz. Aratos'un mezarının bahçe altında yok olmadan ortaya çıkarılması konusunda umutlarımız artmıştır” dedi.

(İHA)