Arato’’un anıt mezarı, UNESCO Kültür Mirasının önemli adaylarından

Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Kazılarda şu ana kadar anıt mezarın iç duvarının bir bölümü ortaya çıkarılırken, mezarda yazıtlı parçalar bulmak hedefleniyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, “UNESCO Kültür Mirasına girmeye önemli adaylardan biri olacak bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 21'incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 20 Temmuz'da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Kazılar, bu yıl sadece Aratos'un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.

“UNESCO KÜLTÜR MİRASINA DA GİRMEYE ÖNEMLİ ADAYLARDAN BİRİ OLACAK”

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasındaki Helenistik dönemi kapsayan ve Aratos'un anısına dikilmiş bir anıt mezar olduğu tahmin edilen yapıda devam eden çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Kazı çalışmaları çerçevesinde 6 Ağustos'tan itibaren arazi çalışmalarına başladıklarını belirten Yağcı, “Bu yılki Soli Pompeiopolis kazılarında depo ve arazi çalışmaları birlikte yürütülüyor. Bu yıl farklı bir noktada, Aratos’un mezarında çalışıyoruz. Bunun nedeni de bu alanın Mezitli Belediyesi tarafından kamulaştırılıp Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi ve böylece kazı yolunun açılmış olması. Bu çok önemli, çünkü mezar Mersin'in kültür mirasında çok önemli bir yeri olacak bir anıt mezarın arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılıp restore edilmesi, Mersin’e çok büyük bir artı değer kazandıracak ve Mersin'i bir ziyaret noktası haline getirecek. Ayrıca, UNESCO Kültür Mirasına da girmeye önemli adaylardan biri olacak bir çalışma bu” diye konuştu.(İHA)

