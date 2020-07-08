Arda ne demek? Arda isminin kısaca anlamı…

Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Arda'dır. Erkek isimleri arasında popülerliğini geçmişten günümüze koruyan Arda ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Arda isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Arda’dır. ‘Arda ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ARDA’NIN İSİM ANLAMI

Arda ismi Türkçe kökenlidir ve “Hükümdar veya kumandan asası”, “işaret olarak yere dikilen çubuk”, “sonra gelen” anlamlarına gelmektedir. Ayrıca, Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu ve Uygur yazıtlarında geçen çok eski bir Türk adıdır.