Ardı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ardısıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Ardı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ardısıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'ardı sıra'dır. Ardı sıra mı, ardısıra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ardı sıra’dır.

ARDI SIRA NE DEMEK: Ardınca anlamındadır.

ARDI SIRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ardı sıra mı, ardısıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ardı sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ardısıra (Yanlış kullanım)

ardı sıra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Soğuk ve puslu günlerin ardı sıra açan güneş içimizi ısıttı.”