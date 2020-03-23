Ardı sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ardısıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ardı sıra’dır.
ARDI SIRA NE DEMEK: Ardınca anlamındadır.
ARDI SIRA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ardı sıra mı, ardısıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ardı sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
ardısıra (Yanlış kullanım)
ardı sıra (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Soğuk ve puslu günlerin ardı sıra açan güneş içimizi ısıttı.”