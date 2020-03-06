Arif Sağ’a şok suçlama ‘Her türlü gayrı meşru eylemlerde bulundu’

Geçen ay, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) Arif Sağ başkanlığındaki yönetimi görevden alınmış ve Sağ'a çeşitli suçlamalarda bulunulmuştu. Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı Recep Ergül, konu hakkında bir açıklama yaptı ve "Arif Sağ yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerin peşinde olacağız" dedi.

MESAM’da gerçekleşen son seçimlerde, Arif Sağ ve yönetiminin 109 sahte üye ile yönetimi ele geçirdiğini söyleyen Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı ve Mesam’da 4 yıl üyelik yapan Recep Ergül, dün bir basın toplantısı düzenledi. Kendilerini MESAM’daki değişim ve adalet platformu olarak nitelediklerini söyleyen Ergül, kurulun adaletsiz bir Arif Sağ yönetimi ile idare edildiğini fakat İstanbul Sınai Mahkemesi kararı ile MESAM’da şuan kayyumun değil geçici 3 kişilik bir yönetim kurulunun görevlendirildiğini söyledi.



Ergül, Coşkun Sabah’ın da katıldığı toplantıda MESAM üyesi ve Arif Sağ yönetiminde yer alan Ali Haydar Timisi ile ilgili, şu iddialarda bulundu: “2010 yılında MESAM’da yönetim kurulu üyesi olan Ali Haydar Timisi, eniştesinin ofisinden uzaktan erişim ile MESAM veritabanını ele geçirdi. Bu yolla üyelere ait telif haklarını 21 yaşındaki bir kişiye 588 bin TL aktardı. Ne yazık ki o dönem Arif Sağ yönetimi bu açığı gördü ve bunu mahkemeye taşımadı. Bu belgenin savcılar tarafından yapılan araştırmalar sonucu elimizde.”



MESAM üyelerinin haklarının savunucuları olduğunu ve hakkı gasp edilen üyelerin haklarını almak istediklerini söyleyen Ergül, şunları söyledi:

“MESAM’ı yaklaşık 10 yıldır sayın Arif Sağ ve grubu yönetiyor… Bizim onlarla ilgili bir sorunumuz yok ve adalet istiyoruz. 10 yıldır her türlü gayrı meşru eylemlerde bulunmaktan dolayı Arif Sağ 4 kez görevden alındı. Sağ ve yönetiminin son genel kurulda 109 sahte üye ile yönetimi yeniden ele geçirdiği ortaya çıktı. Daha sonra Kültür Bakanlığı’na bağlı müfettişler bu üyeleri MESAM’a alan yönetim için yaptırımlar aldı.”



Recep Ergül, Arif Sağ ve yönetiminin, konuyu sürekli çarpıtarak medya ve yayın organlarında MESAM’ın bir Arif Sağ, Orhan Gencebay sorunu olarak yansıttığını bunun bir aslının olmadığını sözlerine ekledi ve “Bu sorun yönetim sorunudur, bir Arif Sağ-Orhan Gencebay sorunu değildir. MESAM’da akılsızlık usulsüzlük vardır” dedi.