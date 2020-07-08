Arife ne demek? Arife isminin kısaca anlamı…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Arife'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Arife ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Arife isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Arife’dir. ‘Arife ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ARİFE’NİN İSİM ANLAMI

Arife ismi Arapça kökenlidir ve “bilen”, “bilgili”, “belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler” anlamlarına gelmektedir.