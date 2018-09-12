Klasik resim anlayışından 20. yüzyıl modern resim anlayışına geçişin kilit figürlerinden olan Post-Empresyonistler, Arkas Koleksiyonu’ndan bir seçki ile Eylül ayında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 48 sanatçı ve 102 eserin bir araya geldiği Arkas Koleksiyonu'nda Post-Empresyonizm sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda 13 Eylül'den 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılışına Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız ve Arkas Sanat Danışmanı Niko Filidis ile iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İLK KEZ BU ÖLÇEKTE

20 yıldan uzun süre önce koleksiyon yapmaya Türk resmi ile başladığını söyleyen Lucien Arkas, “Sanatın merkezi, resmin merkezi Fransa'da araştırmalara girdik. Fransa'daki ressamların da bizim koleksiyonumuza eklenmesi gerektiğini düşündük. Bütün eserlerimiz bunlar değil, bu belirli bir zaman dilimini içeren bir seçki” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Yalçın Karayağız ise “Bu sergide yer alan eserlerin tamamı ilk kez bu ölçekte Türk sanat izleyicileri ile buluşuyor. Türk resim tarihi açısından taşıdığı önem de dikkate alındığında bu serginin, bilhassa Cumhuriyet tarihimiz boyunca, ülkemiz sanat hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğuna hepimiz tanıklık edeceğiz” açıklamasını yaptı.

MESAİ SONRASI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Sergi Eylül ayı boyunca Salı, Cuma ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri ise 10:00-19:30 saatleri arasında açık kalacak. Ekim ve Kasım aylarında sergiyi gezmek isteyenler ise Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 10:00-19:30 saatleri arasında Post-Empresyonistlerin eserlerini görme fırsatı yakalayacak. 3 Kasım Cumartesi gününe özel olarak sergi 10:00-19:30 saatlerinde kapılarını açık tutacak.