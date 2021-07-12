Arkeolojik kazıdan tütek çıktı

Bilecik’in Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi’ne bildirmesi sonucu önceki yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını söyledi.

MÜZİK ALETİ DİVANU LUGATİ’T-TÜRK’TE TANIMLANIYOR

Deliklerin çaplarının 1 santimetreden küçük olduğu bilgisini veren Fidan, şöyle konuştu:

“Deliklerin biri kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içinde bulundu. Eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmakta. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lugati’t-Türk adlı eserinde ‘tütek’ olarak tanımlanmakta.” (İHA)