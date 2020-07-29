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Arkın ne demek? Arkın isminin kısaca anlamı…
Arkın ne demek? Arkın isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Arkın'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliği koruyan Arkın ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Arkın isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Temmuz 2020 - 10:10

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Arkın’dır. ‘Arkın ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ARKIN’IN İSİM ANLAMI

Arkın ismi Türkçe kökenlidir ve “yavaş”, “ağır”, “sakin”, “zayıf”, “Gelecek yıl” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:11 - 29.07.2020