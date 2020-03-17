Armağan Çağlayan oyunculara seslendi: ‘Sete gitmeme hakkınız var’

TV yapımcısı ve avukat Armağan Çağlayan, oyunculara seslendi ve sete gitmeme hakları olduğunu söyledi.

Oyuncular ve dizi, film çalışanları sosyal medyada setlerin durdurulması yönünde kampanya başlattı. Oyuncular Sendikası’nın da destek verdiği kampanyada “Çok geç olmadan setler durdurulsun” talebinde bulunuluyor.

‘SETE GİTMEME HAKLARI VAR’

TV yapımcısı olan, bir dönemler avukatlık da yapan Armağan Çağlayan, Twitter’dan oyunculara seslendi ve şöyle dedi:

“Oyuncular setler ertelenmedi diye ses yükseltiyorlar. Dönüp sözleşmelerine bir baksınlar. Mutlaka ‘mücbir sebep’ maddesi vardır. O madde varsa eğer, zaten sete gitmeme hakları var. Kaldı ki eğer sette virüs kaparlarsa, tazminat davası açma hakları da saklı.”