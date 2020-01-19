Arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’na duygusal anma

2009’da elim bir uçak kazasında yaşamını yitiren, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, dünyaca ünlü arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu, doğum gününde gerçekleşen özel bir konserle anıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali kapsamında dün akşam Pera Müzesi'nde gerçekleşen anlamlı konser, sanatçının ablası ve festival komitesi başkanı A. İmre Tüylü ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmeleri Genel Müdürü Özalp Birol'un konuşmalarıyla başladı. Konserin ilk yarısında Necipoğlu'nun öğrencileri ve yeğeni, özenle seçilmiş bir repertuarı hocaları anısına seslendirdiler. İkinci yarısında, 2019 St. Petersburg ve Szeged Arp Yarışmalarının birincisi Tatiana Repnikova'nın sahne aldığı konserde duygu yüklü anlar yaşandı.

Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009'da Air France Havayolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Sanatçının anısına, ablası Ayşe İmre Tüylü'nün önderliğinde düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, bu yıl ilk kez 15 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.