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Arslan ne demek? Arslan isminin kısaca anlamı…
Arslan ne demek? Arslan isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Arslan'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Arslan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Arslan isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 16 Temmuz 2020 - 13:01

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Arslan’dır. ‘Arslan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ARSLAN’IN İSİM ANLAMI

Arslan ismi Türkçe kökenlidir ve gürbüz, yiğit adam anlamına gelmektedir.

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Son güncelleme: 13:02 - 16.07.2020
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