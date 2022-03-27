Arslanköylü kadınlar sahnede perde açtı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun tiyatro ve film gösterimiyle başlandı. 2001’de kurulan topluluk, seneler sonra yeniden Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre ve Sergi Sarayı’nda oyunlarını sergiledi. “Ana Kerene Değil Korona” oyunuyla seyircinin karşısına çıkan Arslanköylü kadınlar, ardından “Yün Bebek” filminin gösterimini yaptı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kapsayan haftada Kongre ve Sergi Sarayı'nın sahnesini Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'na bıraktı. “Ana Kerene Değil Korona” oyununu sahneye taşıyan Arslanköylü kadınlar, ardından “Yün Bebek” adlı filmlerini gösterime sundu.

SENELER SONRA YENİDEN SAHNEYE ÇIKTILAR

Mersin'in merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve yayla özelliği bulunan Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nin sanatçı kadınları yeni bir oyunla seyirci karşısına çıktı. 1500 rakımlı Mersin kırsalında 2001 yılında Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kuran kadınlar, seneler sonra bir kez daha Büyükşehir Belediyesi'nin sahnesinde seyirciyle buluştu.

ANA KERENE DEĞİL KORONA ADLI OYUNLARINI SAHNELEDİ

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, oyunun sonunda Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak'a çiçek takdim etti. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, oyunun ardından 2012 yılında gösterime giren ve zorlu şartlarda çektikleri kadına şiddet konulu Yün Bebek filmini de gösterime sundu.

“TİYATRO HAFTASI KUTLAMALARINA BU ŞEKİLDE BAŞLAMIŞ OLDUK”

Etkinlik öncesi konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Tiyatro Şube Müdürlüğü Koordinatörü Alev Tol, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kapsayan hafta dolayısıyla bugün Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu izleyeceğiz. Ümmüye Hanım ulusal anlamda tanınan bir kadın. Bize koronayla alakalı bir oyun sergileyecekler. Arkasından yine yönetmenliğini yaptığı Yün Bebek adlı bir film gösterimi olacak. Tiyatro Haftası kutlamalarına bu şekilde başlamış olduk” dedi.

“BUGÜN BURADA OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI, ÇOK MUTLUYUM”

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak ise

“Mersinliyim. Mersinli olmaktan gurur duyuyorum. Çok heyecanlıyım. 2001 yılında tiyatroyu ilk kurduğumda sahneye ilk Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin salonunda çıkmıştık. Şu an o heyecanı yaşıyorum. Bize inanıp sahneyi vermişlerdi. Bugün de burada olmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutluyum” diye konuştu.

Yün Bebek filmini de anlatan Koçak, bu filmin sadece Mersin değil, artık bir Türkiye filmi olduğunu belirterek, “Çünkü onu biz Arslanköy'de kamera görmemiş, hayatında ilk defa kamera gören insanlarla çok zor şartlarda, 3 metre karda çektik. Dünyada tek olduğunu biliyorum. Çünkü biz çektik, kadınlarla çektik. Ötesi var mı? O bana En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı Ödülü'nü getirdi. Ödül çok güzel bir şey ama asıl insanları teşvik ediyor, beni çok heyecanlandırıyor” ifadelerine yer verdi.

Ana Kerene Değil Korona adlı oyunlarından da bahseden Koçak, şu değerlendirmede bulundu:

“Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de sesimize kulak verdi. Bugün bu imkanları sağladılar. Bizim bugün oynayacağımız küçük bir skeç. Ana Kerene Değil Korona. Çünkü gerçekten ilk başlarda koronayı hiç ciddiye almadık maalesef. Esprili şekilde, eğlendirecek bir skeç hazırladık. Günümüzdeki olaylardan toparladık. Küçük bir skeçle dilimiz döndüğünce insanları biraz bilgilendirip biraz da eğlendirmeye çalışacağız.”