Arslantepe Höyüğü UNESCO’da

Çin'in ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi.

2019’DA ÇOK SAYIDA ESERE RASTLANILMIŞTI

İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü işbirliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor.

Anadolu’da ‘İlk Şehir Devleti’nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde 2019 yılında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu.

İtalya Kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanıldı.

ARSLANTEPE’DE KİMLER YAŞADI?

Arslantepe Höyüğü’nde ilk yerleşim Geç Kalkolitik Çağ’da başlanıldı. Günümüzden 6 bin 500 yıl öncesinde Arslantepe’nin bulunduğu Malatya Ovası da Kuzey Mezopotamya’dan sayılmaktaydı. M.Ö. 3. bin yüzyıllarda Sümerler ve Kent devletleri, M.Ö. 3. binli yüzyıllarda Akadlar, M.Ö. 2. binli yüzyıllarda Babiller Mezopotamya’nın aşağı yarısında bulunmaktaydı. M.Ö. 2. binli yüzyıllarda Hititler, M.Ö. 1. bin yüzyılda Asurlular ve Aramiler, Mezopotamya tarih sahnesinde boy gösterdi. (İHA)