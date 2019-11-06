Art arda nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘artarda’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Art arda nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘artarda’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'art arda'dır. Art arda mı, ardarda mı, ard arda mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘art arda’dır.

ART ARDA NE DEMEK: Arka arkaya anlamındadır.

ART ARDA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin art arda mı, ard arda mı, ardarda mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı art arda şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ardarda (Yanlış kullanım)

ard arda (Yanlış kullanım)

art arda (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bölgeden art arda gelen felakat haberleri herkesin moralini bozdu.”