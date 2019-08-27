Art niyet nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘art niyet’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Art niyet nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘art niyet’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘art niyet’dir. Art niyet mi, artniyet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘art niyet'dir.

ART NİYET NE DEMEK: Art düşünce. Düşüncenin arkasında bulunan başka sebep, asıl sebep anlamındadır.

ART NİYET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “art niyet mi, artniyet mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı art niyet şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

artniyet (Yanlış kullanım)

art niyet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Art niyetli bir insan olmadığını düşünüyorum.”