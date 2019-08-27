Art niyet nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘art niyet’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘art niyet'dir.
ART NİYET NE DEMEK: Art düşünce. Düşüncenin arkasında bulunan başka sebep, asıl sebep anlamındadır.
ART NİYET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “art niyet mi, artniyet mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı art niyet şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
artniyet (Yanlış kullanım)
art niyet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Art niyetli bir insan olmadığını düşünüyorum.”