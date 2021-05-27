ArtAnkara çağdaş sanatla İstanbul’a uzanıyor

Başkent'te yedi yıldır düzenlenen ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, bir ayağını da İstanbul'a uzatıyor. Fuarda, aralarında Mehmet Aksoy, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ertuğrul Ateş,İsmail Ateş ve Metin Yurdanur'un da bulunduğu yerli, yabancı bine yakın sanatçının eserleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde açık alanda sergilenecek. Covid pandemisinin işlendiği projelerin de yer aldığı fuar kapsamında söyleşiler, paneller, konserler de düzenlenecek.

ArtContact İstanbul, 31 Mayıs'taki ön izleme ile sanatseverlere kapısını açacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. Yüzü aşkın galeri, müze, üniversite, kurum, proje ve insiyatifin yer aldığı fuar, sağlık personeli ve eşleri için ücretsiz olacak. 31 Mayıs'taki ön izleme kapsamında BAU Jazz'ın açılış konseri sonrasında ödül töreni de düzenlenecek. Fuarda aralarında Koreli sanatçı Kim Yong Moon ile Zerrin Tekindor, Hasan Şahbaz, Elifko, Çağlar Uzun, Claudia Schmidt'in de bulunduğu 48 sanatçının eserleri de görülebilecek. Fuar alanında ağarlığı15 ton, uzunluğu da 5.5 metre olan heykeller de sergilenecek.

SÖYLEŞİLER, PANELLER, KONSERLER

Fuar kapsamında aralarında Tamer Levent, Suat Arıkan, Akın Ekici'nin de bulunduğu isimlerin katılacağı söyleşiler ile panel ve konserler de gerçekleştirilecek. Açılış konserinin yanı sıra Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu Konseri, Ethem Çalışkan'a Saygı Konseri ve Bau Trio konseri, 1 ve 2 Haziran'da dinlenebilecek. Fuarın giriş ücreti yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için 15 TL olacak.

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