ArtAnkara Sanat Fuarı kapılarını açtı

Dün itibarıyla ziyarete açılan ArtAnkara Sanat Fuarı, 13 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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ArtAnkara Sanat Fuarı, kapılarını sekizinci kez sanatseverlere açtı.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen fuarda, 33 ülkeden, bini aşkın sanatçıya ait, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların da aralarında bulunduğu 4 bin 500 sanat eseri sergileniyor.

Paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, atölyeler ve performansların da düzenlendiği fuar, 13 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.