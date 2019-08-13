‘Artemis Fowl’ Artemis Yayınlarından çıktı!

SUÇ DEHASI ARTEMİS FOWL İLE TANIŞMAYA HAZIR OLUN!

Disney'in 2020 yılı için planladığı en büyük yapımlardan biri olan Artemis Fowl'da birçok ünlü isim yer alacak. Sayısız suç dehasının bulunduğu bir soydan gelen ve uslanmaz bir dâhi olan 12 yaşındaki Artemis Fowl karakterini, gelecek vadeden yeni oyuncu Ferdia Shaw canlandıracak. Artemis'in yüzleşmek zorunda kalacağı peri dünyasının polis gücü rolünde ise Akademi Ödülü sahibi usta oyuncu Judi Dench olacak. Serinin ilk filmini ise Thor, Jack Ryan, Hamlet gibi filmleriyle tanınan Kenneth Branagh yönetecek.

ARKA KAPAK

Artemis Fowl henüz on iki yaşında. Üstelik hem bir milyoner hem de dünyanın gelmiş geçmiş en zeki suçlularından biri. Hayatta tek güvendiği insansa koruması Kâhya.

Babasını ve aile servetini aynı anda kaybeden genç Artemis, eski yaşamını geri kazanmak uğruna

Peri Halkı'nın hazinesine göz dikiyor.

Daha önce hiçbir insanın geçemediği sınırı geçen Artemis'in karşısında artık güçlü peri düşmanları var. Yetenekli elf subayı Yüzbaşı Holly. Asabi, otoriter ve pancar suratlı kumandan Yarbay Root. Efsanevi hırsız cüce Mulch… Acaba genç kahramanımız güçlü rakipleri karşısında hayatta kalabilecek mi?

Bu periler değnekle değil son teknoloji ürünü silahlarla dolaşıyor.

Geri Çekil İnsan

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