Artemis heykeli, bulunduktan yarım asır sonra sergilendi

1963 yılında Manisa'nın Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti'nde bulunan ve depoda tutulan Artemis'in heykeli, yarım asır sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

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İzmir Arkeoloji Müzesi yetkililerinin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserlerden her ay birkaçı, depolardan çıkarılarak sergileniyor. Sergilenen eserler arasında bu ay 1963 yılında Manisa’nın Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti’nde bulunan ve 1956’da İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde bulunan heykellere yer verildi.

YARIM ASIR SONRA İLK KEZ SERGİLENDİ

Roma dönemine ait olan heykellerden, Thermai Thesos Antik Kenti’nde bulunan Artemis heykeli, tutulduğu depodan yarım asır sonra çıkarılarak ilk kez sergilendi.

Artemis heykeliyle ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, “Mermerden yapılmış, baş ve elleri olmayan bir heykel. Kabartmalarında göğüs bölgesinde yumrular mevcut. Eteğinde boğa, arı ve bitkisel motifler var. 65 santimetre boyunda bir heykel. Kaidesindeki kalıntılardan muhtemelen yanında geyikler olduğunu anlıyoruz. Bunlar tipik Artemis heykellerinde bulunan detaylardır” ifadelerini kullandı.

Artemis’in ay ve doğa tanrıçası olarak bilindiğini belirten Topal, “Artemis heykelleri, bu coğrafyada çok yaygındır. Adına yapılmış tapınaklar, kendisine ait heykeller ve figürlere rastlanır. Efes’te dünyanın 7 harikasından biri olan adına yapılmış tamamı mermerden tapınak da söz konusu. Bugün çok az kalıntısı vardır. Bereket tanrıçası olarak kabul edilir. Bölgede sıklıkla karşılaşılır” dedi.

Sergilenen Artemis heykellerinden birinin, Efes Antik Kenti’nde 1956 yılında bulunduğu vurgulayan Müze Müdürü Topal, “Bu heykelin baş ve kol kısımları eksiktir. 1 metre 10 santimetre boyunda mermer malzemedendir. Elbisesinde arı gibi bereketi temsil eden hayvanlar bulunuyor. Omzunda ise aslan figürleri mevcut” diye konuştu. (DHA)

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