Arter’in online rehberli turları devam ediyor

İstanbul Dolapdere’deki Çağdaş Sanat Müzesi Arter’de Yağmur Ormanı V, Opus II – Fantasia, Tedbir ve Candeğer Furtun sergileri devam ediyor.

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Arter'in, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlediği çevrimiçi etkinlikler de sürüyor. Çevrimiçi rehberli turlar, katılımcılarını sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. Farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkilerinin, katılımcıların yorumuna açıldığı rehberli turlar 10 ve 24 Ocak Pazartesi günleri saat 19.00'da gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak gerçekleştirilen turlara katılmak için turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli…