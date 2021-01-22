Artık nefes alamıyoruz

Yaklaşık 11 aydır evlerine ekmek bile götüremez hale geldiklerini söyleyen Feridun Özkan, işletme sahipleri, çalışanlar ve müzisyenlerin kira, doğalgaz, su gibi ihtiyaçlarını dahi ödeyemediklerini söyledi.

Pandemi sürecinde iktidarın esnafa sahip çıkmadığını belirten CHP'li Bulut ise şöyle dedi: “Pandemiden dolayı aylardır evine ekmek götüremeyen çalışanlar iktidardan artık somut adım atmasını bekliyor. İktidar, tedbirler kapsamında kapatmayı mecburiyet olarak görüyorsa destek vermek zorunda. Esnafa sağlanan kira yardımı yeterli değil. Biz CHP'li belediyeler olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Ancak karşımızda her yaptığımız yardımı engelleyen bir iktidar var. ‘Dayanacak gücümüz kalmadı. Salgından değil açlıktan öleceğiz' diyen yurttaşlarımıza çare bulunsun'’