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Artık nefes alamıyoruz

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemi döneminde iş yerleri kapanan eğlence sektörü çalışanları ve müzisyenlerle bir araya geldi. Sorunlarını anlatan Akdeniz Çukurova Eğlence Yerleri Derneği (AÇEYDER) Başkanı Feridun Özkan, “Biz bu memlekete 40 yıl vergi verdik ama bize 40 gün bakamadılar. Artık nefes dahi alamıyoruz. Birileri sesimizi duysun artık” dedi. 

Deniz AYHAN
Güncellenme: 05:48, 22/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Artık nefes alamıyoruz

Yaklaşık 11 aydır evlerine ekmek bile götüremez hale geldiklerini söyleyen Feridun Özkan, işletme sahipleri, çalışanlar ve müzisyenlerin kira, doğalgaz, su gibi ihtiyaçlarını dahi ödeyemediklerini söyledi.

Pandemi sürecinde iktidarın esnafa sahip çıkmadığını belirten CHP'li Bulut ise şöyle dedi: “Pandemiden dolayı aylardır evine ekmek götüremeyen çalışanlar iktidardan artık somut adım atmasını bekliyor. İktidar, tedbirler kapsamında kapatmayı mecburiyet olarak görüyorsa destek vermek zorunda. Esnafa sağlanan kira yardımı yeterli değil. Biz CHP'li belediyeler olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Ancak karşımızda her yaptığımız yardımı engelleyen bir iktidar var. ‘Dayanacak gücümüz kalmadı. Salgından değil açlıktan öleceğiz' diyen yurttaşlarımıza çare bulunsun'’

Yayınlanma Tarihi:05:00,