“Artık ruhlu şarkılar yok”

Hakan Cerrahoğlu

Erdal Çelik, ilk albümü Aşk Değil'i 22 yaşında çıkardı… Genç yaşta TRT Radyo'nun kadrolu ses sanatçısı oldu. Emel Müftüoğlu ile 1985'te kurduğu ‘Emel-Erdal' grubu ile ününe ün kattı. 6 yıllık birlikteliğin ardından müzik kariyerine yalnız başına devam etti. Cansın Can, Ya Hep Ya Hiç, Erdal ve Canımın İstanbul Köşesi albümlerini çıkardı. Son olarak da ‘Ve Hayatımda'yı sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Erdal Çelik'in müzik dolu röportajı…

Sevgili Erdal, sana çocukluk yıllarını kısaca sorarak, röportaja başlasam?

Babamın işi nedeniyle Batman ve Erzurum'da geçmiş uzun dönem bir çocukluk, ergenlik sonrasında Ankara'ya dönüş ve orada hayatla tanışma. Kısa bir özet bu.

Erdal Çelik zorlu yılların insanı mıdır?

Tabii ki. Ama şarkıcılık hayallerimin zorluğunu soruyorsan ona da tabii derim. Bugün ki kadar kendini gösterebileceğin mecra yoktu. TV, sosyal medya yoktu. Reklam araçları yoktu. Sadece kendin, işin ve karakterindi zoru kolaya çeviren. Yılmadan çalıştık, çok kapı aşındırdık.

1985 yılında Güneş Gazetesi'nin açtığı bir yarışmada birinci oldunuz. O yılları profesyonelliğe ilk adım olarak değerlendirebilir miyiz?

1983'te Güneş Gazetesi'nin açtığı yarışmada 2000 kişi arasından sıyrılıp finalde en iyi erkek solist unvanına sahip olmak baya bir yorucuydu ama profesyonelliğimin ilki değildi. Çünkü, ben Türkiye'nin vitrin saydığı Ankara'daki Feyman Klüp'te şarkı söylüyordum. Ünüm İstanbul'a kadar gelmişti, teklifler alıyordum. Şarkılar meşhur oluyordu, söylediğimizde. Müzik borsası gibiydim.

Hep aşk vardı şarkılarınızda, neydi bunun sırrı?

Ben hep hoşlanarak ve aşka yakın hislerle yaşadım delikanlılık çağlarımı, sanırım bu da iz bıraktı ruhta. Onun içindir ki aşka dair şarkılar hayat bulur bende. Kısaca “En güzel aşk şarkılarını ben söylerim” diye iddia ediyorum.

Bir zamanlar İngilizce şarkıların üzerine söz yazılıp versiyon tabir edilen şarkılar yapılırdı… Bu dönemler hakkında düşünceleriniz nelerdir?

En güzel dönemdi dersem kimse ayıplamaz beni sanıyorum. Her biri ruh taşıyan, her biri ruhuyla şarkı söyleyen kişiliklerin yarattığı efsane şarkılardı. Öyle güzel şarkılar ki doğal bir ruh zenginliği. Çünkü artık böylesine ruhlu şarkılar yok.



Canımın İstanbul Köşesi, Cana Cansın gibi hit olmuş şarkılarınıza cover yapmayı düşünüyor musunuz?

Tabii ki. Onlar benim yarattığım şarkılar. Benim ruhumun yansıması. Yeniden bir başka yorum ve aranje ile tabi. Bana gönül dostlarım “best of yapsana bu şarkıları” diye çok söylediler ama henüz best of a zaman var.

Piyasada ‘goy goycu' tabir edilen genç şarkıcılara tavsiyeleriniz var mı?

Bunlara bir şey yapmaya gerek yok zaten zaman içerisinde yok olup eriyip gidiyorlar. Kalanlarsa ya çok şanslı ya da çok imtiyazlı. Onlara da başarı dilemekten başka şansımız yok sanırım. Çünkü kötü malın kötü alıcısı ülkemizde mevcut. Bunu değiştirmek için toptan uyanmak, uyandırılmak zorundayız.

Bugünkü piyasa müziklerini nasıl buluyorsunuz?

Anlamsız sözler, mesajı olmayan, bir mesaj vermeyen şarkılar hakkında düşünceleriniz? Fazla takılmıyorum açıkça isteyen istediğini yapabilir. Önemli olan nereye ve kime ulaştığı. Ayrıca her şarkı mesaj içerecek değil. Yani ruhunuz nasılsa çıkan şarkı da odur.

Ve Hayatımda ile yol arkadaşımı buldum

Ve Hayatımda'yı Amerika'da bir tren yolculuğunda yazdığınızı biliyoruz. Bize biraz anlatır mısınız?

Bir andı. O aldığım haberin ruhuma yansımasıydı. Sevinç ve huzurun bir arada yaşandığı… Ve yol arkadaşını bulmuş yalnız adam. Klipse Bodrum'un sihirli ortamında çekildi. Orada benim delikanlılık çağımda yaşadığımı yeniden hatırlamamı resmediyordu. Yani kutsal bir şey. Yaşanmışı hatırlamak. Şimdiki genç nesil çok bilmez bir eli tutmanın hazzını. Bir yanağı öpmenin utangaçlığını.

“Ve Hayatımda” ile Erdal yeniden başlıyor diyebilir miyiz?

Başladı bile. Bana gelen yorumları görsen gözlerin yaşarır. Gördüm ki insanlar beni acayip özlemiş. Şarkıya ilgi muhteşem. Daha muhteşem bir şarkı yapmam lazım artık diye kendime söz verdim ve onları bensiz bırakmayacağım artık…

Yaşadıklarım hazırlıktı mücadele şimdi başlıyor

“Hayatta yapacağım her şeyi yaptım” diyebilir misiniz? İleriye yönelik projeleriniz?

Olur mu. Bu işler aşama aşama. Sanırım ben ilk aşamayı geçtikten sonra biraz dinlenmeye çekildim ve baya bir dinlendim. Şimdi 2. etap başlıyor. Aslına bakarsan yaşadıklarım hazırlık sınıfıydı asıl mücadele şimdi başlıyor.

Altın Güvercin Müzik Yarışması'ndan, Emel – Erdal yıllarından, TRT'deki günlerden bize biraz bahseder misiniz?

Onlar başka günlerdi. Konuşuldukça naifliğini kaybediyor. Altın Güvercin, Eurovision, Altın İğne TRT'nin müziğe sunduklarıydı. Çekimlerine güle oynaya gittiğimiz okul tadındaydı her şey. Şimdi kötü mü hayır ama zaman ve ruhlar değişti. Tabi ki kişilerde…

Erdal Çelik markasını iyi yönetebildi mi? Hatalar yaptı mı?

Tabii ki yaptım, bunu da her zaman söyleyebilirim. Ben markamı maalesef iyi yönetemedim. Öncelikle iyi bir ekibim hiçbir zaman olmadı olduğu anda da ben bu işlere sırt çevirdim. Hayatımda çalıştığım en nitelikli kişi Ahmet San'dı. Onun zamanında sanatçı olduğumu hissettim. Ondan öncekiler sırtımda hep kamburdu. Herkese paralar kazandırdım. Onlarsa benim varlığımı çaldılar.

Ortağımın ihanetine uğradım

Erdal, müzik dünyasında ihanete uğradı mı? Haksızlıklar karşısında küsmenizin sebebi neydi?

Hangi iş vardır ki ihanete uğramayasın. İnsanın olduğu her yer bence bataklık. Öncelikle ayrıldığımız zaman ortağım tarafından ihanete uğradım. Yıllarımızı bir anda yırttı. Bunu ona yaptıran plakçısıydı ama o da buna çanak tuttu. Şimdi o plakçı her şeyini kaybetti. Kendini gündem yapacak işlerle uğraşıyor emsalleri üretim yaparken. Bense hep ayaktayım. Hep tek savaştım ve de her savaşımdan yaralar alsam da yıkılmadan çıktım.