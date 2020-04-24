Artist nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre artist mi, artiz mi, artis mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘artist'tir.
ARTİST NE DEMEK:
1- Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr.
2- Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse.
3- Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.
ARTİST NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin artist mi, artiz mi, artis mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı artist şeklinde olmalıdır.
artiz (Yanlış kullanım)
artis (Yanlış kullanım)
artist (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Komedi tarzı filmlerin en beğenilen artistlerinin başında geliyordu.”