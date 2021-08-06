HAYAT
Hayat Haberleri - Kültür Sanat

Artmini Sergisi Quebec’te açıldı

Türkiye'den ressam Ahmet Özelin de katıldığı 15'inci Artmini Sergisi Kanadanın Quebec şehrinde açıldı. 27 Haziranda Louise-Carrier Galerisinde açılan sergi 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Artmini Sergisi Quebec’te açıldı

21 ülkeden 135 sanatçının 256 eserinin bir araya geldiği 15inci Artmini Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Kanadanın Quebec şehrinde açılan sergiye, Türkiyeden katılan ressam Ahmet Özel, iki eseri ile yer alıyor.

SERGİYE KATILAN ÜLKELER

Birçok sanatçının yer aldığı sergiye, Almanya, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri,  Fransa, Macaristan, İsrail, İtalya, Lübnan, Malezya, Meksika, Polonya, Romanya, İngiltere, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna katıldı.
İHA

Pera'da çifte sergi İlginizi Çekebilir Pera'da çifte sergi
Almanya Amerika Amerika Birleşik Devletleri Avustralya Fransa Hırvatistan İngiltere İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Kanada Lübnan Sanat Türkiye