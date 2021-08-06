Artmini Sergisi Quebec’te açıldı
Türkiye'den ressam Ahmet Özelin de katıldığı 15'inci Artmini Sergisi Kanadanın Quebec şehrinde açıldı. 27 Haziranda Louise-Carrier Galerisinde açılan sergi 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
21 ülkeden 135 sanatçının 256 eserinin bir araya geldiği 15inci Artmini Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Kanadanın Quebec şehrinde açılan sergiye, Türkiyeden katılan ressam Ahmet Özel, iki eseri ile yer alıyor.
SERGİYE KATILAN ÜLKELER
Birçok sanatçının yer aldığı sergiye, Almanya, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Macaristan, İsrail, İtalya, Lübnan, Malezya, Meksika, Polonya, Romanya, İngiltere, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna katıldı.
İHA