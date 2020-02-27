ArtNiyet Gösteri Topluluğu’ndan Kel Şarkıcı
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nın (BUO) kurduğu ArtNiyet Gösteri Topluluğu’nun sahnelediği Kel Şarkıcı, 1 Mart Pazar günü Kadir Has Sahnesi'nde,
İKİ OYUN ARASI PANEL
Absürd tiyatro akımının öncülerinden Eugène Ionesco'nun oyunu Kel Şarkıcı'nın gösterimleri 16.00 ve 19.30 saatlerinde yapılacak. İki gösterim arasında ise ArtNiyet Gösteri Topluluğu Kurucu Üyesi ve Oyunun Yönetmeni Kerem Kurdoğlu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Hemiş, “Kel Şarkıcı Ne Anlatıyor?” temalı bir panel düzenleyecek.
Panelde, çağdaş gösteri sanatlarında anlam, mesajın reddi ve gerçekçilik beklentisinin kırılması ele alınacak.