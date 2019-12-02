Artrospektif Fotoğraf Atölyesi sergisi açılıyor

“Gölge, ışık ile var olur. Işık ise gölge olmadan anlamsızlaşır. Görmenin temeli ışık, derinliğin gizemi ise gölgede yatar. Her şey bir çizgi ile başlar, rakamlar, şekiller, harfler… Fotoğrafın kalemi ise ışık ve gölgedir” diyen Artrospektif Fotoğraf Atölyesi üyelerinin yeni sergisi 7 Aralık’ta başlıyor.

Uzun yıllardır fotoğraf eğitimi veren Gül Yıldız ve Tevfik Adatepe öğrencilerini bir çatı altında toplamak için kurulan atölye üyelerinin, İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve dışı birçok şehirde yaptıkları çekimlerin yer alacağı sergi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nde ziyarete açılacak… Sergide toplam 23 fotoğrafçının eserleri yer alacak.

