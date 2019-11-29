Artrospektif’ten yeni sergi

Uzun yıllardır fotoğraf eğitimi veren Gül Yıldız ve Tevfik Adatepe öğrencilerini bir çatı altında toplamak için, Artrospektif Fotoğraf Atölyesi’ni 2016 yılında kurdu Artrospektif Fotoğraf Atölyesi’nin amacı gördüklerini olabildiğince sadeleştirilmiş kompozisyonlar şeklinde izleyiciye sunmak…
Artrospektif Fotoğraf Atölyesi üyeleri 2. proje grubu yaklaşık 1 yıldır bu sergiye hazırlandı. İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve dışı birçok şehirde birlikte çekimler yapıldı. Atölye kapsamında sadece fotoğrafla ilgili teorik ve pratik bilgiler değil, diğer sanat disiplinleri ile ilgili de araştırmalar yapıldı. Bunları sunumlar haline getirip diğer üyelerle bilgi paylaşımında bulundular.
7 Aralık Cumartesi günü Maçka’daki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nde saat 17:00’de açılacak olan sergide toplam 23 fotoğrafçının eserleri yer alıyor.
SERGİDE YER ALAN İSİMLER
1-Gül Yıldız
2-Tevfik Adatepe
3-Aşhen Özarmağan
4-Burcu Dilek
5-Cem Yaray
6-Dilek Sezer
7-Elmas Çelik
8-Evren Özten
9-Hüsamettin Balta
10-İlknur Demirci
11-Kıvanç Şamhal
12-Mehmet Sait Erek
13-Mustafa Yıldırım
14-Neslihan Oruç
15-Önder Güvel
16-Özlem Gökalp
17-Pınar Şener Köse
18-Rüveyda Tokay
19-Seyfettin Naslı
20-Sinem Yenel
21-Sinem Eriş
22-Tuba Akıncılar
23-Yasemin Ayhan