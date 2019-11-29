Artrospektif’ten yeni sergi

Uzun yıllardır fotoğraf eğitimi veren Gül Yıldız ve Tevfik Adatepe öğrencilerini bir çatı altında toplamak için, Artrospektif Fotoğraf Atölyesi’ni 2016 yılında kurdu Artrospektif Fotoğraf Atölyesi’nin amacı gördüklerini olabildiğince sadeleştirilmiş kompozisyonlar şeklinde izleyiciye sunmak…

Artrospektif Fotoğraf Atölyesi üyeleri 2. proje grubu yaklaşık 1 yıldır bu sergiye hazırlandı. İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve dışı birçok şehirde birlikte çekimler yapıldı. Atölye kapsamında sadece fotoğrafla ilgili teorik ve pratik bilgiler değil, diğer sanat disiplinleri ile ilgili de araştırmalar yapıldı. Bunları sunumlar haline getirip diğer üyelerle bilgi paylaşımında bulundular.

7 Aralık Cumartesi günü Maçka’daki Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nde saat 17:00’de açılacak olan sergide toplam 23 fotoğrafçının eserleri yer alıyor.



SERGİDE YER ALAN İSİMLER

1-Gül Yıldız

2-Tevfik Adatepe

3-Aşhen Özarmağan

4-Burcu Dilek

5-Cem Yaray

6-Dilek Sezer

7-Elmas Çelik

8-Evren Özten

9-Hüsamettin Balta

10-İlknur Demirci

11-Kıvanç Şamhal

12-Mehmet Sait Erek

13-Mustafa Yıldırım

14-Neslihan Oruç

15-Önder Güvel

16-Özlem Gökalp

17-Pınar Şener Köse

18-Rüveyda Tokay

19-Seyfettin Naslı

20-Sinem Yenel

21-Sinem Eriş

22-Tuba Akıncılar

23-Yasemin Ayhan